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Зеленский сделал заявление о сбитом самолете МАУ: реакция украинцев

STYLERЖизнь    11.01.2020 - 11:44
Зеленский сделал заявление о сбитом самолете МАУ: реакция украинцев
Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

В сети появилась реакция украинцев на реакцию Зеленского о признании Ираном вины за сбитый самолет

Зеленский отреагировал на признание Ираном вины в крушении украинского самолета после продолжительного молчания. Глава страны потребовал от Ирана "полного признания вины" из-за сбитого самолета МАУ.

"Утро сегодня не было хорошим, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в крушении украинского самолета. Но настаиваем на полном признании вины. Мы ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращению тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам", - заявил Зеленский.

Однако в сети украинцы считают, что президент Зеленский должен был сделать заявление намного раньше и "команда Зе растерялась". Так, например, на странице РБК-Украина в Facebook под постом о заявлении Зеленского люди высказали свои эмоции. Пользователи отмечают ,что Ирану хватило смелости признать вину, а России - нет.

  • Хотелось бы знать истинную причину катастрофы, а не мнение главного подозреваемого. А то получается, что в Украине бардак и на Земле, и в Воздухе.
  • Иран, хоть через три дня, но признался. А по МН17 до сих пор: то "настамнет", то шахтеры, то инопланетяне.
  • А может надо было запретить полеты сразу, как стало известно о ракетных ударах. А я ж забыл: один в Дурмане, другой в Куршавеле, третий в Испании, страной управлял Юзик, а главный поборник нашей безопасности Сивохо. Занавес!!!
  • Вова завдання кгб виконав, помер султан Оману.
  • Людський це на землі чи в повітрі.
  • Теперь перед Украиной стоят три задачи: денежная компенсация от Ирана, уголовное наказание всех причастных к сбитию украинского самолёта; если пункт 2 не удастся, тогда решить, что же будет дальше с иранско-украинскими отношениями.
  • Первая серьезная ситуация и вся команда Зе растерялась. Ушли в потерю на пару дней. А представляете 2014 год, российские группировки продвигаются внутрь страны и, что вот это бы было, страшно представить

Зеленский сделал заявление о сбитом самолете МАУ: реакция украинцевЗеленский сделал заявление о сбитом самолете МАУ: реакция украинцевСкриншот комментариев (Facebook)

Напомним, как заявил генштаб вооруженных сил Ирана, украинский пассажирский самолет Boeing авиакомпании "Международные авиалинии Украины в Тегеране был случайно сбит "в результате человеческой ошибки".

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