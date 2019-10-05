Зеленский заверил, что льготы для военных не отменят

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В госбюджете-2020 будет предусмотрено соцобеспечения военных

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что льготы для военных, которые служили на Донбассе, не будут отменены. Об этом он заявил в субботу во время встречи, посвященной вопросам безопасности и обороны, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что во время встречи отдельно было уделено внимание вопросам социального обеспечения участников боевых действий.

"Президент заверил, что никакие льготы для военных, которые защищали территориальную целостность Украины, не отменят. В государственном бюджете на следующий год должно быть предусмотрено финансирование социального обеспечения военнослужащих", - говорится в сообщении.

Кроме того, был обсужден безопасную ситуацию на Донбассе, в частности в районе населенных пунктов Золотое и Петровское, где запланировано разведение войск. Ожидается, что на следующей неделе представители власти посетят Петровское, Золотое и Станицу Луганскую.

Также на встрече обсудили строительство моста через Северский Донец вблизи Станицы Луганской, где открыли временный переход для граждан.

Участие во встрече, в частности, принимали начальник Генштаба Руслан Хомчак, глава СБУ Иван Баканов, глава МВД Арсен Аваков, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Ранее сообщалось, что Совет Национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины предлагает монетизировать льготы ветеранам.

РБК-Украина писало, что Кабинет министров Украины одобрил положение о Единственном государственном реестре ветеранов войны.