"Дуже їх люблю": Зеленський не стримав сліз після питання про дітей (відео)

Володимир Зеленський розчулився на пресконференції після запитання про його дітей, дружину і батьків. Президент заявив, що на це запитання йому відповідати найскладніше.
Пресконференція була присвячена річниці з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
"Я дуже люблю свою дружину та дітей, це головні люди для мене. Не часто бачу їх. Батьків я зовсім не бачу. Дружиною пишаюся дуже сильно. Вважаю, що вона робить все заради дітей і держави", - заявив Зеленський.
Президент також додав, що його родина завжди у нього в серці. При цьому Зеленський кілька разів робив паузу під час відповіді, аби опановувати емоції.
"Головне їх не підвести. Головне, щоб мої діти пишалися мною. І я радий, що вони в Україні, що вони навчаються в українських вузах. Це дуже важливо для президента воюючої країни, щоб діти були тут, бо держава тут", - відповів Володимир Олександрович.
Зеленський наголосив, що він не може наказати сім'ї залишатись в Україні під час війни.
"Я пишаюся, що мені так нескінченно пощастило з сім'єю та державою", - такими словами завершив президент пресконференцію.
Раніше ми ділились ранковим зверненням Зеленського до українців у річницю війни.
Нещодавно ми писали про те, чому Зеленський носить військовий одяг на дипломатичних зустрічах.