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"Дуже їх люблю": Зеленський не стримав сліз після питання про дітей (відео)

Що Зеленський розповів про своїх дітей і батьків (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Володимир Зеленський розчулився на пресконференції після запитання про його дітей, дружину і батьків. Президент заявив, що на це запитання йому відповідати найскладніше.

Пресконференція була присвячена річниці з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Що розповів президент про свою родину

"Я дуже люблю свою дружину та дітей, це головні люди для мене. Не часто бачу їх. Батьків я зовсім не бачу. Дружиною пишаюся дуже сильно. Вважаю, що вона робить все заради дітей і держави", - заявив Зеленський.

Президент також додав, що його родина завжди у нього в серці. При цьому Зеленський кілька разів робив паузу під час відповіді, аби опановувати емоції.

"Головне їх не підвести. Головне, щоб мої діти пишалися мною. І я радий, що вони в Україні, що вони навчаються в українських вузах. Це дуже важливо для президента воюючої країни, щоб діти були тут, бо держава тут", - відповів Володимир Олександрович.

Зеленський наголосив, що він не може наказати сім'ї залишатись в Україні під час війни.

"Я пишаюся, що мені так нескінченно пощастило з сім'єю та державою", - такими словами завершив президент пресконференцію.

Раніше ми ділились ранковим зверненням Зеленського до українців у річницю війни.

Нещодавно ми писали про те, чому Зеленський носить військовий одяг на дипломатичних зустрічах.

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Володимир ЗеленськийПрезидент