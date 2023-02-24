"Часи змінилися": Зеленський розповів, чому носить військовий одяг навіть на дипломатичних зустрічах

Від 24 лютого президент України Володимир Зеленський з'являється на публіці лише у військовій формі. Він не змінює свій стиль навіть під час дипломатичних зустрічей зі світовими лідерами.

Чи повернеться колись президент до класичних костюмів, він розповів в інтерв'ю журналістам BBC.

Що носить Зеленський під час війни

Востаннє Володимира Зеленського можна було побачити в костюмі 23 лютого 2022 року, коли він звертався і до українців, і до росіян.

Проте вже 24 лютого українці бачили президента лише у військовій формі.

Сам Зеленський каже, що було дивно носити костюм у такій ситуації, адже "часи змінилися". За його словами, таким чином він хотів підтримати народ і показати, що залишається в Україні попри пропозиції партнерів виїхати.

"Звісно, я не захопив з собою костюм. А потім хтось із моєї команди, хтось із помічників сказав: "Може, спробуй оце?" У мене був якийсь мілітарний одяг. І я сказав: "Так, звісно" і одягнувся отак. Це було зручніше і зрозуміліше для людей. Адже це війна, і дуже дивно, коли війна, а ти у костюмі", - розповів президент.

Але Володимир Зеленський точно переконаний, що до костюма з краваткою ще повернеться. А от на запитання, коли це станеться, голова держави впевнено каже, що після нашої перемоги.

"Після нашої перемоги. Можливо, у день нашої перемоги. Але так неодмінно буде, адже тоді я буду президентом мирної країни. І так буде, я певен у цьому", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що раніше флісову кофту президента продали на аукціоні в Лондоні за 90 000 фунтів стерлінгів, що становить близько 3 363 792 гривень.

Відома фліска Володимира Зеленського (фото: Telegram)