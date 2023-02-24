"Дуже їх люблю": Зеленський не стримав сліз після питання про дітей (відео)

Володимир Зеленський розчулився на пресконференції після запитання про його дітей, дружину і батьків. Президент заявив, що на це запитання йому відповідати найскладніше.

Що розповів президент про свою родину

"Я дуже люблю свою дружину та дітей, це головні люди для мене. Не часто бачу їх. Батьків я зовсім не бачу. Дружиною пишаюся дуже сильно. Вважаю, що вона робить все заради дітей і держави", - заявив Зеленський.

Президент також додав, що його родина завжди у нього в серці. При цьому Зеленський кілька разів робив паузу під час відповіді, аби опановувати емоції.

"Головне їх не підвести. Головне, щоб мої діти пишалися мною. І я радий, що вони в Україні, що вони навчаються в українських вузах. Це дуже важливо для президента воюючої країни, щоб діти були тут, бо держава тут", - відповів Володимир Олександрович.

Зеленський наголосив, що він не може наказати сім'ї залишатись в Україні під час війни.

"Я пишаюся, що мені так нескінченно пощастило з сім'єю та державою", - такими словами завершив президент пресконференцію.