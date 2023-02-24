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"Очень их люблю": Зеленский не смог сдержать слез после вопроса о детях (видео)

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Украина, Пятница 24 февраля 2023 20:47
"Очень их люблю": Зеленский не смог сдержать слез после вопроса о детях (видео) Что Зеленский рассказал о своих детях и родителях (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Владимир Зеленский растрогался на пресс-конференции после вопроса о его детях, жене и родителях. Президент заявил, что на этот вопрос ему отвечать сложнее всего.

Пресс-конференция была посвящена годовщине с момента полномасштабного вторжения России в Украину.

Что рассказал президент о своей семье

"Я очень люблю свою жену и детей, это главные люди для меня. Нечасто вижу их. Родителей я совсем не вижу. Женой горжусь очень сильно. Считаю, что она делает все ради детей и государства", - заявил Зеленский.

Президент также добавил, что его семья всегда у него в сердце. При этом Зеленский несколько раз делал паузу во время ответа, чтобы овладевать эмоциями.

"Главное их не подвести. Главное, чтобы мои дети гордились мной. И я рад, что они в Украине, что они учатся в украинских вузах. Это очень важно для президента воюющей страны, чтобы дети были здесь, потому что государство здесь", - ответил Владимир Александрович.

Зеленский подчеркнул, что он не может приказать семье оставаться в Украине во время войны.

"Я горжусь, что мне так бесконечно повезло с семьей и государством", - такими словами завершил президент пресс-конференцию.

Ранее мы делились утренним обращением Зеленского к украинцам в годовщину войны.

Недавно мы писали о том, почему Зеленский носит военную одежду на дипломатических встречах.

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Владимир Зеленский Президент