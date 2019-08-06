Зеленский раздаст паспорта в Сибири: на росТВ отличились новым бредом

Владимир Зеленский решил раздать украинские паспорта жителям Сибири. Такой вывод сделала в эфире пропагандистской программы "60 минут" скандальная Ольга Скабеева после недавнего интервью президента Украины.

Напомним, что Владимир Александрович в Трускавце сказал представителям российской газеты "КоммерсантЪ", что раздавать российские паспорта жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, как это делает Путин, - это неправильно и незаконно.

"Это наши граждане, граждане Украины. Как можно им раздавать российские паспорта? Вы представляете: я или какой-то представитель приезжает в Красноярск или куда-то и берет и раздает украинские паспорта. Разве это правильно?.. Россия говорит, что нет их присутствия на территории Донецка и Луганска. Но если уж нет, какой же смысл тогда раздавать паспорта нашим гражданам?" - сказал Зеленский и напомнил российским журналистам, что Кремль раздавал российские паспорта также жителям аннексированного Крыма.

Ольга Скабеева (скриншот)

В эфире "60 минут" Скабеева вырвала из контекста слова Зеленского о "раздаче паспортов жителям Красноярска", чтобы устроить шоу и разогнать фейк среди россиян.

"Зеленский пообещал лично приехать в Сибирь. Держитесь, пожалуйста, сибиряки. Зеленский едет и будет раздавать вам украинские паспорта", - сказала Скабеева.

И хоть гости программы говорили ей, что это неправда, пропагандистка стояла на своем.

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