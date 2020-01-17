Зеленский может разблокировать российские соцсети

Владимир Зеленский может вернуть украинцам доступ до российских соцсетей "Одноклассники" и "ВКонтакте". Правда, думать над этим вопросом гарант будет лишь тогда, когда петиция с просьбой о разблокировке данных ресурсов на сайте Официального интернет-представительства президента Украины наберет 25 тысяч подписей.

Так, 16 января на ресурсе петиций появился текст, в котором автор, Каминский Дмитрий Иванович, просит Зеленского, чтобы тот позволил жителям Украины снова пользоваться российскими "развлекательными" социальными сетями. По мнению мужчины, "Одноклассники" и "ВКонтакте" не представляют никакой угрозы национальной безопасности страны.

"Прошу принять закон о возобновлении работы всех интернет-сервисов российских компаний таких, как mail.ru, vk.com, yandex.ru и т. д. Так как многие из этих интернет-ресурсов очень нужны для многих украинцев. Это информационно-развлекательные ресурсы, которые не наносят никакого вреда для украинцев и Украины в целом. И их блокировки считается целесообразной", - просит в петиции Дмитрий Каминский.

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Добавим, что по состоянию на 17 января петицию поддержали всего чуть более 100 людей. Поэтому, скорее всего, дело до рассмотрения Зеленским данного "требования" не дойдет.

Интересно, что в декабре 2019 года, согласно данным Интернет Ассоциации Украины, российские "Одноклассники", "Вконтакте" и поисковик "Яндекс" входили в топ-10 самых популярных ресурсов среди украинцев. И это несмотря на то, что все эти сайты пропитаны пропагандой и фейковыми сообщениями.

Напомним, что запрет на использование украинцами российских пропагандистских ресурсов, в том числе, соцсетей, ввел предыдущий президент Петр Порошенко. Некоторые жители нашей страны были уверенны, что его преемник отменит этот указ. Но, судя по всему, делать это в ближайшее время Владимир Александрович не собирается.