Зеленський може розблокувати російські соцмережі

Володимир Зеленський може повернути українцям доступ до російських соцмереж "Однокласники" і "ВКонтакті". Правда, думати над цим питанням гарант буде лише тоді, коли петиція з проханням про розблокування даних ресурсів на сайті Офіційного інтернет-представництва президента України набере 25 тисяч підписів.

Так, 16 січня на ресурсі петицій з'явився текст, в якому автор, Камінський Дмитро Іванович, просить Зеленського, щоб той дозволив жителям України знову користуватися російськими "розважальними" соціальними мережами. На думку чоловіка, "Однокласники" і "ВКонтакті" не представляють ніякої загрози національній безпеці країни.

"Прошу прийняти закон про відновлення роботи всіх інтернет-сервісів російських компаній, таких, як mail.ru, vk.com, yandex.ru і т. д. Так як багато з цих інтернет-ресурсів дуже потрібні для багатьох українців. Це інформаційно-розважальні ресурси, які не завдають ніякої шкоди для українців і України в цілому. І їх блокування вважається недоцільним", - просить у петиції Дмитро Камінський.

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Додамо, що станом на 17 січня петицію підтримали всього трохи більше 100 людей. Тому, швидше за все, справа до розгляду Зеленським даної "вимоги" не дійде.

Цікаво, що в грудні 2019 року, згідно з даними Інтернет Асоціації України, російські "Однокласники", "ВКонтакті" і пошуковик "Яндекс" входили в топ-10 найбільш популярних ресурсів серед українців. І це не зважаючи на те, що всі ці сайти просочені пропагандою і фейковими повідомленнями.

Нагадаємо, що заборону на використання українцями російських пропагандистських ресурсів, в тому числі, соцмереж, впровадив попередній президент Петро Порошенко. Деякі жителі нашої країни були впевнені, що його наступник відмінить цей указ. Але, судячи з усього, робити це найближчим часом Володимир Олександрович не збирається.