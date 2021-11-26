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Зеленский рассказал, как работник Офиса президента повелся на фейк о вакцинации от COVID-19

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Пятница 26 ноября 2021 16:52
Зеленский рассказал, как работник Офиса президента повелся на фейк о вакцинации от COVID-19 Коллаж РБК-Украинаи: Зеленский высказался о фейках о вакцинации от коронавируса
Автор: Владимир Костырин

Владимир Зеленский заявил об улучшении в Украине темпов вакцинации от коронавируса, при этом высказался о таком сдерживающем в этом процессе факторе для граждан, как масса фейков и мифов о прививках, которые распространяют в обществе.

Об этом президент Украины 26 ноября сказал во время пресс-марафона.

Глава государства подчеркнул, что в Украине нет недостатка и дефицита вакцин от COVID-19, но некоторые люди просто верят в "страшилки" о них, из-за чего темпы вакцинации в нашей стране ниже, чем в других странах Европы.

"Вы же понимаете, что в вопросе вакцинации есть несколько сторон... Это же не от государства зависит... Вы ведь сами понимаете, как наши люди относятся к вакцинации", - рассказал Зеленский.

Он отметил, что раньше в Украине в плане вакцинации "было очень плохое положение - 80% были против".

"Сейчас гораздо лучше, сейчас люди вакцинируются, мы добавляем дополнительные программы, но это ответственность человека", - сказал президент.

В этом контексте Зеленский привел пример сотрудника Офиса президента, который тоже отказывался делать прививку из-за фейка:

"Общество разное... Есть много верующих людей. Есть много, как у нас сотрудник в нашем Офисе...

  • Я его спрашиваю: "Почему ты не вакцинируешься?"
  • Он мне говорит... сейчас он вакцинирован, слава Богу... Он говорит: "Я не вакцинируюсь, потому что моя жена не вакцинируется, я солидарен".
  • Я спрашиваю: "А почему она не вакцинируется? Она в это не верит?"
  • Он говорит: "Мы ждем ребенка".
  • Я говорю: "Можно вакцинироваться, нет противопоказаний, пожалуйста вакцинируйтесь".
  • Он мне отвечает: "Вы просто не понимаете, что у них на работе. Все девченки - молодой коллектив, фирма молодая - они находятся в таком возрасте, когда у них еще нет деток. И кто-то им рассказывает постоянно... это та самая информационная политика... что очень опасно, могут быть потом проблемы".

Таким образом Зеленский подчеркнул важность проведения информационно-разъяснительных работ, чтобы развенчивать "басни" о вакцинах от коронавируса.

В свою очередь, добавил президент, чиновники тоже "как могут, коммуницируют, сами публично вакцинируются, призывают всех".

Ранее сообщалось, что 24 ноября в Киеве прошел митинг антивакцинаторов, на котором люди рассказывали немало смешных и нелепых мифов о вакцинации, а также убеждали, что "вокруг пришельцы, и нас убивает Гадзила".

Напомним также, что недавно заслуженный врач Украины развеял главный миф о вакцинации и поставил точку в вопросе, вредит ли прививка беременным.

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