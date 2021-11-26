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Зеленський розповів, як працівник Офісу президента повівся на фейк про вакцинацію від COVID-19

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П'ятниця 26 листопада 2021 16:52
Зеленський розповів, як працівник Офісу президента повівся на фейк про вакцинацію від COVID-19 Колаж РБК-Украіна: Зеленський висловився про фейки про вакцинацію від коронавірусу
Автор: Володимир Костирін

Володимир Зеленський заявив про поліпшення в Україні темпів вакцинації від коронавірусу, при цьому висловився про такий стримуючий в цьому процесі фактор для громадян, як маса фейків і міфів про щеплення, які поширюють в суспільстві.

Про це президент України 26 листопада сказав під час прес-марафону.

Глава держави наголосив, що в Україні немає нестачі та дефіциту вакцин від COVID-19, але деякі люди просто вірять в "жахачки" про них, через що темпи вакцинації в нашій країні нижче, ніж в інших країнах Європи.

"Ви ж розумієте, що в питанні вакцинації є кілька сторін... Це ж не від держави залежить... Ви ж самі розумієте, як наші люди ставляться до вакцинації", - розповів Зеленський.

Він зазначив, що раніше в Україні в плані вакцинації "було дуже погане становище - 80% були проти".

"Зараз набагато краще, зараз люди вакцинуються, ми додаємо додаткові програми, але це відповідальність людини", - сказав президент.

У цьому контексті Зеленський навів приклад співробітника Офісу президента, який теж відмовлявся робити щеплення через фейк:

"Суспільство різне... Є багато віруючих людей. Є багато, як у нас співробітник в нашому Офісі...

  • Я його запитую: "Чому ти не вакцинуєшся?"
  • Він мені каже... зараз він вакцинований, слава Богу... Він каже: "Я не вакцинуюся, тому що моя дружина не вакцинується, я солідарний".
  • Я запитую: "А чому вона не вакцинується? Вона в це не вірить?"
  • Він каже: "Ми чекаємо дитину".
  • Я кажу: "Можна вакцинуватися, немає протипоказань, будь ласка вакцинуйтеся".
  • Він мені відповідає: "Ви просто не розумієте, що у них на роботі. Всі дівчата - молодий колектив, фірма молода - вони знаходяться в такому віці, коли у них ще немає діток. І хтось їм розповідає постійно... це та сама інформаційна політика... що дуже небезпечно, можуть бути потім проблеми".

Таким чином Зеленський наголосив на важливості проведення інформаційно-роз'яснювальних робіт, щоб розвінчувати "байки" про вакцини від коронавірусу.

Своєю чергою, додав президент, чиновники теж "як можуть, комунікують, самі публічно вакцинуються, закликають усіх".

Раніше повідомлялося, що 24 листопада в Києві пройшов мітинг антивакцинаторів, на якому люди розповідали чимало смішних і безглуздих міфів про вакцинацію, а також переконували, що "навколо прибульці, і нас вбиває Гадзіла".

Нагадаємо також, що нещодавно заслужений лікар України розвіяв головний міф про вакцинацію і поставив крапку в питанні, чи шкодить щеплення вагітним.

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Володимир Зеленський вакцинация от коронавируса Вакцина від коронавірусу
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