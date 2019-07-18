Зеленский рассказал об интересных фактах жизни своей семьи

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеоролик, в котором рассказал о том, что его день начинается в 6:30, но иногда он встает в 7 часов утра. Новое видео глава государства опубликовал на своей странице в YouTube.

Зеленский рассказал украинцам, что ложится спать около 12 часов ночи. При этом он просматривает такие социальные сети, как Facebook и Instagram.

Президент также рассказал о своей жене Елене Зеленской. Он отметил, что первая леди очень волнуется и она очень педантичный человек. Кроме того, Елена ко всему очень серьезно относится.

Зеленский рассказал о своем дне и волнении первой леди (видео: YouTube/Зе!Президент)

А вот дочь президента уже привыкла к новому статусу своего отца, но сначала она тоже очень волновалась. Что касается его сына, то он очень рад, что его отец стал президентом Украины.

"Но мы ему сказали, что такого говорить нельзя, поэтому он говорит: "Я сын вы знаете кого", - рассказал Зеленский.

Напомним, что офис Зеленского снова угодил в скандал. Дело в том, что у президента использовали без разрешения уникальный шрифт каллиграфа Чебаныка.

Ранее сообщалось о том, что дочь Владимира Зеленского отпраздновала свое 15-летие. Styler показал яркие фото именинницы.

Мы также писали о том, что кортеж Зеленского попал в ДТП с детьми в Запорожской области. Инцидент произошел 14 июля между населенными пунктами Васильевка и Мелитополь.