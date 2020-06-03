Зеленский после рабочей встречи грубо нарушил карантин: какой кофе вкусный!

Президент Украины нарушил правила карантина после рабочей встречи в Хмельницком
Президент Украины Владимир Зеленский нарушил карантин, находясь с рабочим визитом в Хмельницком. Дело в том, что после деловой встречи глава государства в окружении коллег решил выпить чашку кофе в местном кафе, хотя запрет на посещение заведений внутри еще не отменили и сейчас можно посетить ресторан только на летней площадке.
Кстати, в кафе также заходил и главный санитарный врач Виктор Ляшко. Отметим также, что политики за столом не соблюдают дистанцию, маски ни на ком из них тоже нет. Фотография появилась на странице Офиса президента в Facebook.
"Крутой кофе в Хмельницком! Ароматный и вкусный! Первые кафе выходят из карантина, приходим в себя потихоньку от коронавирусной эпидемии", - отметил Зеленский.
Пользователи сети под фото отреагировали гневными комментариями и отметили, что глава страны нарушил карантин.
Как мы ранее писали, Зеленский едет отдыхать на Азовское море.
Автор: Людмила Жукова