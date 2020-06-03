Зеленський після робочої зустрічі грубо порушив карантин: яка кава смачна!

Президент України Володимир Зеленський порушив карантин, перебуваючи з робочим візитом у Хмельницькому. Справа в тому, що після ділової зустрічі глава держави в оточенні колег, вирішив випити чашку кави в місцевому кафе, хоча заборона на відвідування закладів всередині ще не скасована і зараз можна відвідати ресторан тільки на літньому майданчику.

До речі, в кафе також заходив і головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Зазначимо також, що політики за столом не дотримують дистанцію, маски ні на кому з них теж немає. Фотографія з'явилася на сторінці Офісу президента у Facebook.

"Крута кава в Хмельницькому! Ароматна і смачна! Перші кафе виходять з карантину, приходимо в себе потихеньку від коронавірусної епідемії", - зауважив Зеленський.

Володимир Зеленський порушив карантин (фото: facebook.com/president.gov.ua)

Користувачі мережі під фото відреагували гнівними коментарями і зазначили, що глава держави порушив карантин.

Епідобстановка передбачає пиття кави першою особою держави з одноразових стаканчиках на вуличному майданчику кафе і при більш широкої розсадці.

Гарний приклад подаєте!) Суцільні порушення умов карантину!! Масок нема, кава всередині закладу, осіб за столиком більше 4-ьох...

Якби написали, що після концерту 95 кварталу хлопці зайшли випити кави, то лайканула б.... А якщо це президент країни, в якій іде війна, епідемія, безробіття, бідність, корупція, беззаконня, нелегальна вирубка лісу, розкрадання зерна, грошів, дірка в бюджеті тощо, то виглядає якось підло і дуже дратує.



Скріншот коментарів

Як ми раніше писали, Зеленський їде відпочивати на Азовське море.