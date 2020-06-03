Зеленський після робочої зустрічі грубо порушив карантин: яка кава смачна!

Президент України порушив правила карантину після робочої зустрічі в Хмельницькому
Президент України Володимир Зеленський порушив карантин, перебуваючи з робочим візитом у Хмельницькому. Справа в тому, що після ділової зустрічі глава держави в оточенні колег, вирішив випити чашку кави в місцевому кафе, хоча заборона на відвідування закладів всередині ще не скасована і зараз можна відвідати ресторан тільки на літньому майданчику.
До речі, в кафе також заходив і головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Зазначимо також, що політики за столом не дотримують дистанцію, маски ні на кому з них теж немає. Фотографія з'явилася на сторінці Офісу президента у Facebook.
"Крута кава в Хмельницькому! Ароматна і смачна! Перші кафе виходять з карантину, приходимо в себе потихеньку від коронавірусної епідемії", - зауважив Зеленський.
Володимир Зеленський порушив карантин (фото: facebook.com/president.gov.ua)
Користувачі мережі під фото відреагували гнівними коментарями і зазначили, що глава держави порушив карантин.
Як ми раніше писали, Зеленський їде відпочивати на Азовське море.
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Автор: Людмила Жукова