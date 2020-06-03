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Зеленський після робочої зустрічі грубо порушив карантин: яка кава смачна!

STYLERЖиття    03.06.2020 - 21:32
Зеленський після робочої зустрічі грубо порушив карантин: яка кава смачна!
Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Президент України порушив правила карантину після робочої зустрічі в Хмельницькому

Президент України Володимир Зеленський порушив карантин, перебуваючи з робочим візитом у Хмельницькому. Справа в тому, що після ділової зустрічі глава держави в оточенні колег, вирішив випити чашку кави в місцевому кафе, хоча заборона на відвідування закладів всередині ще не скасована і зараз можна відвідати ресторан тільки на літньому майданчику.

До речі, в кафе також заходив і головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Зазначимо також, що політики за столом не дотримують дистанцію, маски ні на кому з них теж немає. Фотографія з'явилася на сторінці Офісу президента у Facebook.

"Крута кава в Хмельницькому! Ароматна і смачна! Перші кафе виходять з карантину, приходимо в себе потихеньку від коронавірусної епідемії", - зауважив Зеленський.

Зеленський після робочої зустрічі грубо порушив карантин: яка кава смачна!Володимир Зеленський порушив карантин (фото: facebook.com/president.gov.ua)

Користувачі мережі під фото відреагували гнівними коментарями і зазначили, що глава держави порушив карантин.

  • Епідобстановка передбачає пиття кави першою особою держави з одноразових стаканчиках на вуличному майданчику кафе і при більш широкої розсадці.
  • Гарний приклад подаєте!) Суцільні порушення умов карантину!! Масок нема, кава всередині закладу, осіб за столиком більше 4-ьох...
  • Якби написали, що після концерту 95 кварталу хлопці зайшли випити кави, то лайканула б.... А якщо це президент країни, в якій іде війна, епідемія, безробіття, бідність, корупція, беззаконня, нелегальна вирубка лісу, розкрадання зерна, грошів, дірка в бюджеті тощо, то виглядає якось підло і дуже дратує.
  • Зеленський після робочої зустрічі грубо порушив карантин: яка кава смачна!
  • Зеленський після робочої зустрічі грубо порушив карантин: яка кава смачна!Скріншот коментарів

Як ми раніше писали, Зеленський їде відпочивати на Азовське море.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України Володимир Зеленський
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