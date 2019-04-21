Зеленский проголосовал на выборах: бурная реакция сети

Зеленский на выборах 2019 отдал свой выбор за одного из кандидатов в президенты Украины. Он голосовал в Киеве на Оболони. Об этом рассказал корреспондент РБК-Украина. В социальной сети Facebook по-разному отреагировали на участие в избирательном процессе кандидата Владимира Зеленского.

Как сообщается, после того, как кандидат Владимир Зеленский проголосовал, он обратился к присутствующим на участке СМИ, поздравил всех с Вербным воскресеньем и объявил, что сегодня "обязательно будет победа украинцев".

"Надеюсь, что сегодня будет победа честного выбора. Мы объединили Украину, уже объединили журналистов", - подчеркнул он и пригласил СМИ на брифинг в свой штаб после закрытия участков в Украине.

Зеленский на выборах 2019 вызвал бурную реакцию сети (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Украинцы прокомментировали появление кандидата в президенты на избирательном участке:

За кого, интересно? Если за себя, то он самоубийца и, мягко говоря, не умный, если за оппонента, то просто самоубийца.

Молодой красивый перспективный!! Удачи ему!! Верю, что все у него получится!!!

За господина Зеленского, за перемены.

Шоу "95 квартала" продолжается. Только теперь сцена - вся Украина. И ответственность не шуточная. Клоун.

Та вы что?! Сам?! Лично?! Не "штаб" за него голосовал? Не Разумков? Не Данилюк? Ну — это уже достижение.

У порохоботов агония! Не обращайте внимания! Пусть еще немного поплюют ядом!

Удачи! А МЫ-УКРАИНЦЫ ПОДДЕРЖИМ НАШЕГО КАНДИДАТА! Поддержим Зеленского!

Владимир - Вы наш президент. Моя семья за Вас. Мы уже проголосовали.

Зеленский жалок. Украинским языком плохо владеет, не внушает доверие, с олигархами он не разберется, духу не хватит. Армией командовать - не способен. На пост президента- не подходит. Не голосуйте за ЗЕ, только Порошенко!

Давайте отдадим нашу страну не тому, кто убивает в течение 5 лет наших сыновей и мужей, а тому, кто дарит надежду! У нашей страны появился шанс. "Лучше лечь под нож хирургу, который только учится, чем к тому, который намерен тебя убить".

Напомним, что сегодня, 21 апреля – второй тур президентских выборов. Эксперты предупредили о возможных противоправных действиях и провокациях возле избирательных участков. Кроме того, они рассказали, как защитить себя от фальсификаций. Рекомендуется приходить на выборы со своими ручками, а также не уходить с участка, не проголосовав.

Также мы писали, что выборы президента за пределами Украины вызвали резонанс в сети. В столице Чехии, Праге, украинцы стали собираться еще до открытия избирательного участка. В какой-то момент сотни патриотов стали петь гимн нашей страны. Смотрите трогательное видео на STYLER.

Следует добавить, что голосование на выборах президента Украины стартовало за рубежом. Первой страной, где граждане Украины могут отдать свой голос за своего лидера, стала Австралия.