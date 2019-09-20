Зеленский призвал украинцев не бояться китайцев, арабов и инопланетян

Владимир Зеленский обратился к украинцам с важным заявлением, рассказывая про рынок земли
Владимир Зеленский высказался про рынок земли в Украине и выступил против разрешения покупки земли иностранцами.
По словам президента, украинскую землю смогут покупать только физические и юридические лица из Украины.
Владимир Зеленский (фото: facebook.com/zelenskiy95)
"Земля принадлежит украинцам! В модели, которую предлагаем мы с правительством, покупать или продавать землю смогут только украинские граждане и украинские компании", - сказал Зеленский на конференции по реформе управления земельными отношениями.
В связи с этим, глава государства призвал украинцев не бояться "страшилок про китайцев, про арабов или про инопланетян, которые вывезут нашу землю вагонами".
"Это бред", - подчеркнул гарант.
Владимир Зеленский высказался про рынок земли в Украине
Владимир Зеленский также добавил, что для граждан Украины очень важно иметь полноценное, а не гибридное право на пользование своей же землей.
Президент во время выступления обратил внимание на то, что рынок земли отсутствует в Северной Корее, Таджикистане, Конго, на Кубе и странах третьего мира.
Ранее мы писали о том, как у Зеленского хотят наказывать чиновников за коррупцию.
Владимир Зеленский в подсолнухах (фото: facebook.com/zelenskiy95)