Зеленский придумал новый флешмоб (видео)

Зеленский обратился к футболистам и рассказал, что во время матча вместе со сборной будет петь украинский гимн и кричать после каждого острого момента.

"Привет, моя дорогая сборная, Я - Владимир Зеленский, Президент Украины. Но завтра я буду обычным гражданином Украины, и я буду твоим фанатом. Я буду вместе с тобой все 90 минут", - рассказал Зеленский.

Кроме того, президент признался, что ему очень больно за каждую подножку. Однако, он очень радоваться каждому голу, который забьет Украины.

Зеленский призвал украинцев записывать видеообращение к сборной Украины по футболу и выражать слова поддержки. Под видео необходимо ставить хэштег:

#завтра_на_поли_ех_буде_не_11

#завтра_нас_буде_40_миллионов

Как известно, 29 июня, сборная Украины сыграет матч с командой Швеции на стадионе в Глазго. Трансляция будет в 22:00 на телеканале "Украина".