UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский придумал новый флешмоб (видео)

Автор: Тетяна Самарук

Президент Украины Владимир Зеленский придумал новый флешмоб. В нем он призвал поддерживать сборную Украины по футболу, которая во вторник, 29 июня сразится со Швецией за выход в 1/4 финала Евро-2020.

Видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

Зеленский обратился к футболистам и рассказал, что во время матча вместе со сборной будет петь украинский гимн и кричать после каждого острого момента.

"Привет, моя дорогая сборная, Я - Владимир Зеленский, Президент Украины. Но завтра я буду обычным гражданином Украины, и я буду твоим фанатом. Я буду вместе с тобой все 90 минут", - рассказал Зеленский.

Кроме того, президент признался, что ему очень больно за каждую подножку. Однако, он очень радоваться каждому голу, который забьет Украины.

Зеленский призвал украинцев записывать видеообращение к сборной Украины по футболу и выражать слова поддержки. Под видео необходимо ставить хэштег:

  • #завтра_на_поли_ех_буде_не_11
  • #завтра_нас_буде_40_миллионов

Как известно, 29 июня, сборная Украины сыграет матч с командой Швеции на стадионе в Глазго. Трансляция будет в 22:00 на телеканале "Украина".

Ранее мы сообщали, что Украина на Евро 2020 уже установила ряд рекордов.

Также появилось видео реакции украинских футболистов на проход в плей-офф.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евро-2020Футбол