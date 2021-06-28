Зеленський придумав новий флешмоб (відео)

Зеленський звернувся до футболістів та розповів, що під час матчу разом зі збірною співатиме український гімн та кричатиме після кожного гострого моменту.

"Привіт, моя люба збірна, Я – Володимир Зеленський, Президент України. Але завтра я буду звичайним громадянином України, і я буду твоїм фанатом. Я буду разом з тобою усі 90 хвилин", - розповів Зеленський.

Окрім того, президент зізнався, що йому буде дуже боляче через кожну підніжку. Однак, він дуже радітиме кожному голу, який заб'є Україна.

Зеленський закликав українців записувати відеозвернення до збірної України з футболу та висловлювати слова підтримки. Під відео необхідно ставити хештег:

#завтра_на_полі_їх_буде_не_11

#завтра_нас_буде_40_мільйонів

Як відомо, 29 червня, збірна Україна зіграє матч з командою Швеції на стадіоні в Глазго. Трансляція буде о 22:00 на телеканалі "Україна".