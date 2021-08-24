Зеленский потроллил Януковича во время празднования Дня Независимости

Владимир Зеленский потроллил Виктора Януковича во время своей праздничной речи на 30-летии Дня Независимости. Президент Украины не упомянул его, перечисляя прошлых глав государства.
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"Ровенщина подарила нам первого президента Украины, Черниговщина - второго, Сумщина - третьего, Донеччина - подарила нам Леонида Быкова", - сказал Зеленский.
После этих слов люди начали смеяться.
Владимир Зеленский потроллил Виктора Януковича (видео: YouTube)
Отметим, что Леонид Быков - известный украинский актер, режиссер и сценарист. Он родился в селе Знаменка в Донецкой области в 1928 году.
Свою первую роль в кино Быков сыграл в 1952 году в фильме "Судьба Марины". Большую известность ему принесли комедии "Укротительница тигров" (1954) и "Максим Перепелица" (1955).
В честь актера назван бульвар в Киеве, а также улицы в Славянске, Сумах и Харькове.
Напомним, в честь Дня Независимости Украины в Киеве прошел традиционный парад войск. На Крещатике прошел марш пешей колонны, пролет воздушной и проезд механизированной колонны.
Мы также писали о том, что на Хортице спели гимн Украины в казацкой версии. Его исполнили актеры театра Франко. По мнению авторов идеи, именно остров Хортица идеально подходит для исполнения казацкого гимна, поскольку это место украинской силы.