Зеленский послал участника от России на Евровидении 2020: пошел отсюда

Российская группа Little Big, которая славится своими песнями с матерными словами, представит РФ на Евровидении. Солист коллектива Илья Прусикин поделился воспоминаниями о том, как его однажды послал Владимир Зеленский, который в то время еще играл в Квартале 95. История произошла в 2001 году, рассказал музыкант от России.

Прусикин поведал интересный рассказ в программе "Зашкварные истории", которое выходит на YouTube-канале "Кликлак".

Дело было на фестивале в Сочи в 2001 году, куда Квартал 95 приехал выступать. Комики репетировали в холле гостиницы "Жемчужная", когда туда зашел Прусикин и начал пародировать Владимира Зеленского. Украинский актер этого так не оставил и накричал на россиянина.

"Они прямо перед лифтом репетировали. Я стоял и смотрел на него. Он просто поворачивается и: "Пошел на х*й отсюда, бл*, за*бал!", – прокричал Зеленский.

Прусикину было на то время 15 лет, он предпочел быстро сменить направление и удалиться. Кстати, Прусикин отметил, что очень не любил комиков из Квартала 95.

Владимир Зеленский послал российского артиста (YouTube)