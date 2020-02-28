ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Евровидение 2020: участие Украины под угрозой срыва

STYLERЖизнь    28.02.2020 - 12:21
Евровидение 2020: участие Украины под угрозой срыва
Украина может не поехать на Евровидение 2020 (фото: stb.ua)

Украина может отказаться от участия в конкурсе в Нидерландах

Участие Украины в музыкальном конкурсе Евровидение 2020 находится под угрозой срыва. Причиной этого является арест счетов "Суспільного мовлення", которое отвечает за трансляцию в Украину международного конкурса. Об этом сообщается на странице в Facebook украинского телерадиокомпании.

"Работа Общественного заблокирована: арестованы все счета. Постановлениями Отдела принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины 18 февраля 2020 и от 20 февраля 2020 №61321781 был наложен арест на средства, имеющиеся на счетах Общественного вещателя", - сказано в сообщении.

Канал получил этот долг в наследство как правопреемник всех прав и обязанностей бывшей государственной Национальной телекомпании Украины, которая прекратила свою деятельность.

Сейчас арест счетов делает невозможным подготовку к трансляции Олимпиады-2020, блокирует обеспечения участия Украины в Евровидении-2020, остановил запуск новых проектов Общественного, в частности запуск новой Общественной студии в эфире телеканала UA: Перший.

В ближайшее время арест также приведет к полной остановке деятельности телерадиокомпании, ведь заблокирована возможность осуществлять необходимые расходы для работы национальных телеканалов вещателя (UA: Перший, UA КУЛЬТУРА), всех региональных каналов Общественного, диджитал-платформ и трех каналов радио (UA: Украинское радио, UA Радио Луч и UA: Радио Культура).

Кстати, ранее мы писали, что конкурс в Нидерланадах может не состояться из-за вспышки коронавируса в странах Европы.

Группа-сенсация Нацотбора на Евровидение CLOUDLESS даст первый концерт На Евровидение от России поедет украинец: учился у Поплавского
Новости Украины Евровидение
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь