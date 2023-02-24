Зеленський показав кімнату на Банковій, в якій зараз живе (відео)

Як виглядає кімната Зеленського на Банковій

Кімната на вигляд має менш як 20 кв. метрів, обставлена скромними меблями. У ній є одномісне ліжко, столик, маленький умивальник, стілець і дзеркало. Інтер'єр у пастельних тонах.

Зеленський підтвердив Комарову, що там провів навіть 24 і 25 лютого 2022 року. При цьому зазначив, що також спускався у бомбосховище.

"Це мій дім, я тут живу рік", - розповів президент.

Кімната Зеленського на Банковій (скриншот)

На кадрах немає і натяку на шик та стиль "по-багатому". Кімната дуже відрізняється від класичного уявлення президентських покоїв. Разом із тим у ній є все необхідне й нема нічого зайвого.

Також зазначається, що у кімнаті уже є підготовлений костюм для Дня перемоги України.

Кімната Зеленського на Банковій (скриншот)