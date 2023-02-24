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Зеленський показав кімнату на Банковій, в якій зараз живе (відео)

Як виглядають президентські покої (скриншот із відео)
Автор: Василина Копитко

Володимир Зеленський показав, який вигляд має кімната на Банковій, в якій він живе протягом цілого року війни.

Відео із кімнати президента є фрагментом з його інтерв'ю для Дмитра Комарова.

Як виглядає кімната Зеленського на Банковій

Кімната на вигляд має менш як 20 кв. метрів, обставлена скромними меблями. У ній є одномісне ліжко, столик, маленький умивальник, стілець і дзеркало. Інтер'єр у пастельних тонах.

Зеленський підтвердив Комарову, що там провів навіть 24 і 25 лютого 2022 року. При цьому зазначив, що також спускався у бомбосховище.

"Це мій дім, я тут живу рік", - розповів президент.

Кімната Зеленського на Банковій (скриншот)

На кадрах немає і натяку на шик та стиль "по-багатому". Кімната дуже відрізняється від класичного уявлення президентських покоїв. Разом із тим у ній є все необхідне й нема нічого зайвого.

Також зазначається, що у кімнаті уже є підготовлений костюм для Дня перемоги України.

Кімната Зеленського на Банковій (скриншот)

Раніше ми ділились щемливим відео, на якому Зеленський ледь стримав сльози після запитання про дітей.

Нещодавно ми писали про те, чому Зеленський носить військовий одяг на дипломатичних зустрічах.

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Володимир Зеленський