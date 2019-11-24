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Зеленский показал новое фото из спортзала и "взорвал" сеть

STYLERЖизнь    24.11.2019 - 16:06
Зеленский показал новое фото из спортзала и "взорвал" сеть
Зеленский опубликовал фото из спортзала (фото: РБК-Украина)

Зеленский продолжает показывать своим подписчикам, как он проводит свободное вне работы время

Владимир Зеленский пожелал украинцам хорошего утра и продемонстрировал, как он воскресным утром занимается в спортзале. Новое фото президент Украины опубликовал на своей странице в Instagram.

На фото глава государства сфотографировался на фоне штанги. При этом некоторым пользователям сети стало интересно с каким весом работает президент.

Зеленский показал новое фото из спортзала и &quot;взорвал&quot; сеть

Зеленский опубликовал фото из спортзала (фото: instagram.com/zelenskiy_official)

"Утро. Мы. Спорт. Здоровье. Всем хорошего монинга!!!" – подписал фото Зеленский.

Стоит отметить, что подписчики Зеленского сразу же отреагировали на новое фото.

  • Красавчик;
  • Самый лучший;
  • Добрый день, Владимир. Скажите пожалуйста, какой вес штанги сейчас? От груди жмете сколько раз?
  • Хорошего дня;
  • Хорошо отдохните, Владимир.

Зеленский показал новое фото из спортзала и &quot;взорвал&quot; сеть

Зеленский показал новое фото из спортзала и &quot;взорвал&quot; сеть

Зеленский показал новое фото из спортзала и &quot;взорвал&quot; сеть

Скриншот с Instagram

Напомним, что Зеленский ошарашил заявлением про обучение. По словам президента, обучение в институтах должно быть быстрым. Также глава государства хочет, чтобы украинцы могли выбирать предметы и менять профессию по ходу обучения.

Ранее сообщалось о том, что двойник Зеленского Умид Исабоев сыграет президента Украины в российском фильме. Раньше Исабоева знакомые называли Димой, но теперь его чаще кличут Зеленским. После того, как СМИ сняло про него небольшое видео, он стал знаменитым.

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