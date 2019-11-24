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Зеленський показав нове фото зі спортзалу і "підірвав" мережу

STYLERЖиття    24.11.2019 - 16:06
Зеленський показав нове фото зі спортзалу і "підірвав" мережу
Зеленський опублікував фото з спортзалу (фото: РБК-Україна)

Зеленський продовжує показувати своїм фоловерам, як він проводить вільний час поза роботи

Володимир Зеленський побажав українцям доброго ранку і продемонстрував, як він недільним ранком займається в спортзалі. Нове фото президент України опублікував на своїй сторінці в Instagram.

На фото глава держави сфотографувався на тлі штанги. При цьому деяким користувачам мережі стало цікаво з якою вагою працює президент.

Зеленський показав нове фото зі спортзалу і &quot;підірвав&quot; мережу

Зеленський опублікував фото з спортзалу (фото: instagram.com/zelenskiy_official)

"Ранок. Ми. Спорт. Здоров'я. Всім гарного монінга!!!" – підписав фото Зеленський.

Варто зазначити, що фоловери Зеленського відразу ж відреагували на нове фото.

  • Красунчик;
  • найкращий;
  • Добрий день, Володимир. Скажіть будь ласка, яку вагу штанги зараз? Від грудей тиснете скільки разів?
  • Доброго дня;
  • Добре відпочиньте, Володимир.

Зеленський показав нове фото зі спортзалу і &quot;підірвав&quot; мережу

Зеленський показав нове фото зі спортзалу і &quot;підірвав&quot; мережу

Зеленський показав нове фото зі спортзалу і &quot;підірвав&quot; мережу

Скріншот з Instagram

Нагадаємо, що Зеленський ошелешив заявою про навчання. За словами президента, навчання в інститутах повинно бути швидким. Також глава держави хоче, щоб українці могли обирати предмети і змінювати професію в процесі навчання.

Раніше повідомлялося про те, що двійник Зеленського Умід Ісабоєв зіграє президента України в російському фільмі. Раніше Ісабоєва знайомі називали Дімою, але тепер його частіше кличуть Зеленським. Після того, як ЗМІ зняло про нього невелике відео, він став знаменитим.

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