Зеленський показав нове фото зі спортзалу і "підірвав" мережу

Зеленський продовжує показувати своїм фоловерам, як він проводить вільний час поза роботи
Володимир Зеленський побажав українцям доброго ранку і продемонстрував, як він недільним ранком займається в спортзалі. Нове фото президент України опублікував на своїй сторінці в Instagram.
На фото глава держави сфотографувався на тлі штанги. При цьому деяким користувачам мережі стало цікаво з якою вагою працює президент.
Зеленський опублікував фото з спортзалу (фото: instagram.com/zelenskiy_official)
"Ранок. Ми. Спорт. Здоров'я. Всім гарного монінга!!!" – підписав фото Зеленський.
Варто зазначити, що фоловери Зеленського відразу ж відреагували на нове фото.
Скріншот з Instagram
Нагадаємо, що Зеленський ошелешив заявою про навчання. За словами президента, навчання в інститутах повинно бути швидким. Також глава держави хоче, щоб українці могли обирати предмети і змінювати професію в процесі навчання.
Раніше повідомлялося про те, що двійник Зеленського Умід Ісабоєв зіграє президента України в російському фільмі. Раніше Ісабоєва знайомі називали Дімою, але тепер його частіше кличуть Зеленським. Після того, як ЗМІ зняло про нього невелике відео, він став знаменитим.