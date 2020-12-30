Зеленский показал "душевный" новогодний подарок

Владимир Зеленский показал подарок, который ему передали из Славянска. Президенту Украины презентовали сладкий дом возле которого стоит елка и снеговик. Также есть небольшое поздравление: "Господин президент Украины! С Новым 2021 годом!"

"Сладости из Славянска. Подарок с душой. Донбасс - это Украина!" – прокомментировал подарок глава государства на своей странице в Facebook. Он также опубликовал фото.

Новогодний подарок Владимиру Зеленскому (фото: facebook.com/zelenskiy95)

На днях стало известно, где Зеленский отпразднует Новый год. Президент будет отмечать праздник в президентской резиденции "Синегора", которая находится возле села Гута. Это бывший пансионат, который в 2001 году был переоборудован под горное место для отдыха высших государственных лиц.

"Синегора" находится возле массива Горгны в Ивано-Франковской области. При этом президентская резиденция занимает не весь пансионат, а только его часть.

Интересно, что когда-то владельцем данных земель был император Франц-Иосиф. Он любил здесь ходить на охоту, поскольку резиденция находится среди горных сосновых лесов.

В наши дни на территории "Синегоры" находятся гостевые коттеджи, зимний сад, вертолетная площадка, охотничьи вышки, лыжная трасса с подъемником и многое другое. Также есть два больших озера, в которых разводят рыбу.

Ранее Владимир Зеленский откровенно рассказал об ожиданиях 2021 года.