ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Зеленский показал "душевный" новогодний подарок

Автор: Роман Мирончук

Владимир Зеленский показал подарок, который ему передали из Славянска. Президенту Украины презентовали сладкий дом возле которого стоит елка и снеговик. Также есть небольшое поздравление: "Господин президент Украины! С Новым 2021 годом!"

"Сладости из Славянска. Подарок с душой. Донбасс - это Украина!" – прокомментировал подарок глава государства на своей странице в Facebook. Он также опубликовал фото.

Новогодний подарок Владимиру Зеленскому (фото: facebook.com/zelenskiy95)

Самые читаемые новости

На днях стало известно, где Зеленский отпразднует Новый год. Президент будет отмечать праздник в президентской резиденции "Синегора", которая находится возле села Гута. Это бывший пансионат, который в 2001 году был переоборудован под горное место для отдыха высших государственных лиц.

"Синегора" находится возле массива Горгны в Ивано-Франковской области. При этом президентская резиденция занимает не весь пансионат, а только его часть.

Интересно, что когда-то владельцем данных земель был император Франц-Иосиф. Он любил здесь ходить на охоту, поскольку резиденция находится среди горных сосновых лесов.

В наши дни на территории "Синегоры" находятся гостевые коттеджи, зимний сад, вертолетная площадка, охотничьи вышки, лыжная трасса с подъемником и многое другое. Также есть два больших озера, в которых разводят рыбу.

Ранее Владимир Зеленский откровенно рассказал об ожиданиях 2021 года.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир Зеленскийподарок