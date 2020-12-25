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Зеленский об ожиданиях 2021 года: для меня он станет таким же, даже труднее

Пятница 25 декабря 2020 14:02
Зеленский об ожиданиях 2021 года: для меня он станет таким же, даже труднее
Владимир Зеленский (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Президент Украины Владимир Зеленский откровенно рассказал, чего ожидает от нового 2021 года. Он отметил, что скорее всего для людей этот год станет легче.

Как рассказал Зеленский в интервью для издания "Фокус", которое было опубликовано 25 декабря, 2020 год был непростым для всех.

"Високосный год был непростой, оно всегда сложнее, жестче. Относительно нового года, для начала нужно уточнить, для кого он будет тяжелым. Для меня он будет таким же, как и 2020-й, возможно, даже труднее. Все зависит от того, сколько будет вызовов. Для людей, считаю, будет легче", - рассказал президент Украины о своих ожиданиях.

Он добавил, что в 2021 году Украина отпразднует 30-летие независимости и по этому поводу в страну ожидается прибытие многих лидеров иностранных государств.

"Идет символический год – год 30-летия нашей независимости, это подъем духа, есть чем гордиться. Считаю, что мы сделаем большой праздник, у нас много идей. Думаю, приедет много иностранных лидеров, которые уважают Украину", - сообщил Зеленский.

Также глава Украины высказал мнение, что экономически 2021 год должен быть лучшим, так как "ожидается подъем в экономике, небольшой, но будет".

Напомним, ранее мы писали о том, что первая леди Елена Зеленская откровенно рассказала, как изменился ее муж.

А также мы рассказывали о том, что Зеленский посоветовал "отпустить тяжелые эмоции этого года".

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