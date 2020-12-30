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Зеленский показал "душевный" новогодний подарок

Среда 30 декабря 2020 17:13
Зеленский показал "душевный" новогодний подарок
Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Владимир Зеленский показал подарок, который ему передали из Славянска. Президенту Украины презентовали сладкий дом возле которого стоит елка и снеговик. Также есть небольшое поздравление: "Господин президент Украины! С Новым 2021 годом!"

"Сладости из Славянска. Подарок с душой. Донбасс - это Украина!" – прокомментировал подарок глава государства на своей странице в Facebook. Он также опубликовал фото.

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Новогодний подарок Владимиру Зеленскому (фото: facebook.com/zelenskiy95)

На днях стало известно, где Зеленский отпразднует Новый год. Президент будет отмечать праздник в президентской резиденции "Синегора", которая находится возле села Гута. Это бывший пансионат, который в 2001 году был переоборудован под горное место для отдыха высших государственных лиц.

"Синегора" находится возле массива Горгны в Ивано-Франковской области. При этом президентская резиденция занимает не весь пансионат, а только его часть.

Интересно, что когда-то владельцем данных земель был император Франц-Иосиф. Он любил здесь ходить на охоту, поскольку резиденция находится среди горных сосновых лесов.

В наши дни на территории "Синегоры" находятся гостевые коттеджи, зимний сад, вертолетная площадка, охотничьи вышки, лыжная трасса с подъемником и многое другое. Также есть два больших озера, в которых разводят рыбу.

Ранее Владимир Зеленский откровенно рассказал об ожиданиях 2021 года.

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Новости Украины Жизнь Владимир Зеленскийподарок

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