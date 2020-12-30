Зеленський показав "душевний" новорічний подарунок

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Володимир Зеленський показав подарунок, який йому передали зі Слов'янська. Президенту України презентували солодкий дім біля якого стоїть ялинка і сніговик. Також є невелике привітання: "Пане президенте України! З Новим 2021 роком!"

"Солодощі зі Слов'янська. Подарунок з душею. Донбас - це Україна!" – прокоментував подарунок глава держави на своїй сторінці в Facebook. Він також опублікував фото.

Новорічний подарунок Володимиру Зеленському (фото: facebook.com/zelenskiy95)

На днях стало відомо, де Зеленський відсвяткує Новий рік. Президент відзначатиме свято в президентській резиденції "Синьогора", що знаходиться біля села Гута. Це колишній пансіонат, який у 2001 році був переобладнаний під гірське місце для відпочинку вищих державних осіб.

"Синьогора" знаходиться біля масиву Горгни в Івано-Франківській області. При цьому президентська резиденція займає не весь пансіонат, а тільки його частину.

Цікаво, що колись власником даних земель був імператор Франц-Йосип. Він тут любив ходити на полювання, оскільки резиденція знаходиться серед гірських соснових лісів.

У наші дні на території "Синьогори" знаходяться гостьові котеджі, зимовий сад, вертолітний майданчик, мисливські вишки, лижна траса з підіймачем і багато іншого. Також є два великих озера, в яких розводять рибу.

Раніше Володимир Зеленський відверто розповів про очікування 2021 року.