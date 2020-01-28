Зеленский перестал дружить с Гончаруком: что случилось

Владимир Зеленский решил исключить из списка друзей Гончарука
Владимир Зеленский удалил из списка друзей на Facebook премьер-минстра Алексея Гончарука. Такой вывод можно сделать из того, что на страничке Гончарука пропали все отметки с главой страны. Обычно так происходит, когда человек удаляет конкретного пользователя.
Возможно, это произошло после того, как в сети появились записи скандальных разговоров Алексея Гончарука.
Кстати, экс-кандидат в депутаты Рады Захар Терещенко уже отреагировал на данный факт у себя на странице в Facebook.
"Очень дерзкое и смелое решение со стороны Владимира, осталось только убрать лайки с его постов в "Фейсбуке" и отписаться от премьера в "Инстаграм",-написал Терещенко.
Пользователи сети очень удивились, что президент мог такое сделать и написали свое мнение в комментариях.