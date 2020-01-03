Зеленский перед Новым годом получил космические деньги: названа сумма

Владимир Зеленский получил колоссальную сумму накануне Нового года. Информация о заработке президента появилась в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение государственных функций.

В общедоступном документе указано, что Владимир Зеленский получил рекордное роялти, а также "компенсацию за пользование ТМ". Общая сумма составляет почти пять миллионов гривен.

Роялти Зеленскому от ТОВ "Квартал 95" составило 4 млн 880 тыс. гривен, а "компенсация за пользование торговой маркой" еще 104 тысячи. Таким образом президент обогатился на 4 672 000‬ грн.

Согласно документу, датой получения дохода стало 27 декабря 2019 года. Полная же декларация о доходах президента Украины за 2019 год должна быть подана до апреля 2020 года.

Напомним, что за 2018 год Зеленский задекларировал 9,7 млн гривен доходов, а за 2017 - 7,3 млн гривен. При этом роялти от "Квартала" за эти годы составляло сравнительно мизерные суммы (5 тысяч гривен в 2017-м и 4 тысячи - в 2018-м).

Зеленский получил от "Квартала 95" почти 5 млн гривен (скрин: public.nazk.gov.ua)

Напомним, что Владимир Зеленский передал свой бизнес на время пятилетнего срока президенства Сергею Шефиру, его брату Борису Шефиру и другим соратникам по бизнесу.