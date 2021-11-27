Зеленский ответил на петицию о запрете въезда россиян в Украину

Ограничение допуска россиян на территорию Украины, по мнению автора петиции, необходимо ради защиты украинцев и для национальной безопасности государства в условиях продолжающейся вооруженной агрессии РФ против нашего государства.

Инициатива Стерненко на сайте президента набрала 26 828 подписей в поддержки из необходимых 25 тысяч, таким образом глава государства обязан отреагировать на петицию.

И вот что ответил Зеленский

Глава государства поблагодарил всех, кто поддержал петицию (№ 22/125566-эп) за активную гражданскую позицию, заявил, что направил петицию премьер-министру, секретарю СНБО и главе СБУ для более детального анализа.

При этом Зеленский напомнил, что в стране уже действуют ограничения для россиян, поддерживающих оккупацию территорий Украины, посещавших захваченные Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей с нарушением украинского законодательства, а также принимавших участие в боях на Донбассе в рядах вооруженных бандформирований.

Президент также обратил внимание, что сотрудники погранслужбы отслеживают вероятных нарушителей из "групп риска" и лиц, потенциально причастных к провокациям или прочим незаконным действиям.

Вот полный текст ответа Зеленского на петицию

"В соответствии со статьей 40 Конституции Украины и статьей 23-1 Закона Украины "Об обращениях граждан" мною рассмотрена размещенная на вебсайте Официального интернет-представительства Президента Украины электронная петиция С.В.Стерненко относительно инициирования "введения запрета для граждан РФ на посещение территории Украины или введение визового режима".

Благодарю всех, кто присоединился к этой петиции, за активную гражданскую позицию. На фоне продолжающейся российской агрессии значительное внимание к этому вопросу со стороны украинского общества вполне оправдано.

По результатам рассмотрения поднятого вопроса отмечаю такое.

С начала агрессии Российской Федерации против Украины весной 2014 года был введен ряд мер по усилению контроля на украинско-российской границе и обеспечению национальных интересов Украины в сфере безопасности и обороны.

В частности, в 2015 году наше государство инициировало остановку действия отдельных положений Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации.

Украина в одностороннем порядке упразднила возможность въезда граждан России в Украину на основании паспорта гражданина РФ или свидетельства о рождении (для детей младше 14 лет). Соответствующее решение было принято постановлением Кабинета Министров Украины от 30 января 2015 г. № 23.

Сейчас въезд граждан России в Украину осуществляется по дипломатическим, служебным и загранпаспортам.

С 1 января 2018 года Государственной пограничной службой Украины была введена фиксация биометрических данных иностранцев, в том числе граждан России, во время пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу, включающая, среди прочего, сканирование отпечатков пальцев.

При пересечении границы иностранцами и лицами без гражданства, в том числе гражданами Российской Федерации, подразделения охраны государственной границы отделяют лиц, которые могут относиться к группам риска, и проводят дополнительные мероприятия с целью недопущения в Украину тех, кто может быть причастен к провокационным или неправомерным действиям на территории нашего государства.

При наличии правовых оснований путешественникам запрещается въезд в Украину в установленном законодательством порядке.

Отдельным механизмом, который эффективно используется Украиной для неотложного и эффективного реагирования на имеющиеся и потенциальные угрозы национальным интересам и национальной безопасности нашего государства со стороны отдельных граждан Российской Федерации, является применение к таким лицам специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), в частности запретов езду на территорию Украины.

Отмечу также, что введение дополнительных изменений в режиме поездок граждан между Украиной и Российской Федерацией требует тщательного изучения и анализа всех возможных сценариев развития, в частности, с точки зрения аспектов безопасности и возможных социальных последствий нововведений.

С учетом изложенного мною направлена ​​петиция Премьер-министру Украины Д.Шмыгалю, Секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины А.Данилову и Председателю Службы безопасности Украины И.Баканову с просьбой проанализировать соответствие нынешнего режима въезда в Украину граждан Российской Федерации потребностям обеспечения безопасности и защиты национальных интересов".