Поклонница Путина - Долина не понимает, почему ее не пускают в Украину: "Крым - это российская территория"

Российская певица Лариса Долина искренне недоумевает, почему ей запретили въезд в Украину. Исполнительница давно поддерживает политику Владимира Путина и аннексию Крыма, которую она поддержала двумя руками.

Долина не понимает

По словам Долиной, она не знала, что после поездки в Крым ей запретят въезд в Украину. Она очень опечалена тем, что не может попасть "в свой город Одессу".

"Я не могу попасть в Одессу на кладбище, там похоронены мои бабушки и дедушки. Одесса меня всегда подпитывала. У меня уже столько лет нет такой возможности", - сообщила артистка.

Долина сообщила, что не поехать в Крым она не могла.

"Я не знала, что так случится. Не поехать в Крым я не могла, потому что я тоже считаю, что Крым – это все-таки российская история. Дальше не буду углубляться. Если бы я не была с этим согласна, я бы не поехала туда. Но я не знала, что это выльется в то, во что выльется: мне запретят въезд в Украину", - заявила исполнительница.

Также Долина сказала, что не переживает, что ей запрещен въезд в другие города Украины, а вот за Одессу ей обидно.

Певица поддерживает Путина

В 2003 году певица вступила в пропутинскую партию "Единая Россия".

В марте 2015 года она выступила вместе с президентом РФ на Красной площади на концерте, посвященном годовщине аннексии украинского полуострова Крым. В этом же году Долина отправилась на полуостров с концертами.

С 2018 году Долиной запрещен въезд в Украину.