Зеленский отреагировал на скандальный номер "Квартала 95" и хора Веревки

Владимир Зеленский отреагировал на скандальное выступление "Квартала 95" и хора Веревки во время шоу "Вечерний Квартал" на 1+1. Президент Украины не оценил юмора своих бывших коллег, которые спели про сгоревший дом экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой. Об этом на брифинге сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Я видел настоящую реакцию президента на историю с пожаром в доме госпожи Гонтаревой. Эта реакция была абсолютно правильная и человеческая. Никто не может радоваться тому, что у человека горит дом. Президент Зеленский точно с этого не смеялся. Более того, он как глава государства, я могу это неоднократно подтвердить, принимает все меры (с правоохранительными органами, конечно), чтобы разобраться... Поэтому привязывать эту ситуацию (песню, которая прозвучала в "Вечернем Квартале" - ред.) к позиции президента не стоит", - сказал Гончарук.

Алексей Гончарук на брифинге (скриншот)

"Президент Зеленский ни разу не радовался, не относился легкомысленно к этому случаю. Если это поджог дома любого гражданина, он заслуживает лишь осуждения, а не того, чтобы над этим смеялись. И президент имеет такую же позицию", - отметил глава Кабмина.

При этом, глава правительства сказал, что сам он лично видео не видел.

"Но радоваться и смеяться с горя другого человека - я не считаю это нормальным. Но я считаю, что в мире много сатирических изданий, у которых есть свой стиль... Оценивать юмор политику или государственному чиновнику вообще, это, по моему мнению, дурной тон. У нас демократическое государство и каждый имеет право шутить, как ему удается", - отметил Гончарук.

По его мнению, "если бы это была другая команда, а не команда "95-го Квартала", то этот юмор вообще прошел бы незамеченным".

Напомним, что в скандальной песни от "Квартала 95", которую исполнил Евгений Кошевой", есть такие слова, как: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а у Лондоні Валерія думає на Валерича", "Мораль проста - хата згоріла зі стида", "Люди вогонь побачили - допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Горіла Хата - Песня про Гонтареву Вечерний Квартал 2019