Зеленский отменил парад ко Дню Независимости: будет новый формат

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал совершенно новый формат празднования Дня Независимости в Украине. Об этом он сообщил в новом видео на своей странице в Facebook.

В частности, Владимир Зеленский сообщил, что традиционного парада на День Независимости не будет и вместо этого – из бюджета будет выделено 300 миллионов гривен на премии для военных Украины.

"Всем привет! Хочу поделиться с вами нашей новой идеей. Обычно, 24 августа, в День Независимости Украины, у нас проходит военный парад. Такой помпезный, и точно – не дешевый. Мне кажется, что в этом году, вместо парада стоит эти деньги выделить нашим героям, нашим военным. И мы приняли решение выделить 300 миллионов гривен на премии всем нашим военным. Это солдаты срочной службы, это курсанты, сержанты, офицеры, все, и обязательно военные, которые исполняют задания в зоне проведения ООС. Но чествовать наших героев мы будем, праздновать День Независимости тоже будем, но будет новый формат", - рассказал Владимир Зеленский.

В комментариях под видео большинство пользователей поддержали инициативу президента, однако посчитали, что средняя премия каждого военного ко Дню Независимости составит чуть более 1000 гривен.

Скриншот комментария (facebook.com/zelenskiy95)

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