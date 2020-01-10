Зеленский в Омане: сколько стоил президенту перелет до Киева (фото салона чартера)

Владимир Зеленский в Омане находился в деловой поездке, но вынужден был ее прервать из-за катастрофы украинского самолета рейса PS 757, разбившегося в Иране. Глава государства вылетел срочным чартерным рейсом из Маската и приземлился в аэропорту "Киев" 9 января в 3 часа ночи. Об этом сообщает Тексти. org.ua.

В то же время пресс-служба президента сообщила, что глава государства немедленно возвращается в Украину из Омана на день раньше, а именно 8 января.

Данные о прибытии самолета в Жуляны (Киев) свидетельствуют о том, что президент прилетел чартером Bombardier BD-700-1A10 Global Express 6000, с хвостовым номером 9H-VJN.

Элитный чартер Зеленского (фото:Тексти. org.ua)

Отмечается, что если перелет Зеленского длился 7,5 часов, то стоимость такого удовольствия должна составлять от 63 до 75 тысяч долларов.

Чартерный самолет Bombardier с номером 9H-VJN прилетел в столицу Омана Маскат из Стокгольма с пересадкой в Москве. График заказов этого самолета свидетельствует о том, что чартер, скорее всего, было заказано еще до авиакатастрофы в Иране. За несколько дней до этого на самолет заказов не поступало.