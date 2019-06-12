Зеленский не обещал снижения тарифов: у президента сделали странное заявление

Владимир Зеленский перед выборами президента не обещал снижения тарифов для населения. Об этом в интервью Bihus.info сказал представитель президента в парламенте Андрей Герус.

По словам чиновника, Владимир Зеленский "нигде не обещал" снижение тарифов напрямую. При этом, отметил Герус, гарант понимает, что "это является проблемой".

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"Если посмотреть, что именно говорил Зеленский в ролике про тарифы, то там он заявлял о необходимости увеличить добычу газа, нам нужно инвестировать. Когда мы прекратим импортировать газ и станем экспортером, тогда цена на газ в нашей стране упадет на 20-30%, а может, и больше", - сказал он и подчеркнул, что у Зеленского "не обещали снижение тарифов, чтобы избежать популизма".

Герус также добавил, что Зеленский шутил о тарифах, что они высокие, о скандальном "Роттердам+", что это не справедливо, что это коррупционная формула, но "прямых обещаний он не давал".

"Конечно, люди где-то в полунамеках хотят видеть то, что они хотят видеть", - резюмировал эксперт по тарифам.

Герус заявил, что Зеленский не обещал снижения тарифов в Украине

Это заявление Андрея Геруса, мягко говоря, удивило многих пользователей социальных сетей.

Ні обіцянок, ні пробачень...

Снова "Я вам ничего не должен!"

"Он никогда никому ничего не обещал", "она работает" и т. д. А вы ожидайте

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Вы еще не знаете ЗЕ-ского! ЗЕ-ский вас всех продаст, купит, и снова продаст, но уже дороже!.. Тем более, что он вам не обещал ничего - это вы все сами придумали.

Герус - обычный прихвостень олигархата.

Чому ж Герус сором'язливо мовчав і посміхався під час віборчоi кампанii? Хай би тоді розповів, що це популізм обіцяти швидке зниження тарифів.

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Напомним, что КСУ рассматривает указ Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Ранее мы писали о том, что в списки партии "Слуга народа" на выборах в парламент внесли никому не известную 25-летнюю дочь бизнесмена Ирину Панченко.