Зеленський не обіцяв зниження тарифів: у президента зробили дивну заяву

Андрій Герус заявив, що Зеленський не обіцяв знижувати тарифи перед виборами, чим розлютив мережу
Володимир Зеленський перед виборами президента не обіцяв зниження тарифів для населення. Про це в інтерв'ю Bihus.info сказав представник гаранта в парламенті Андрій Герус.
За словами чиновника, Володимир Зеленський "ніде не обіцяв" зниження тарифів напряму. При цьому, зауважив Герус, гарант розуміє, що "це є проблемою".
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"Якщо подивитися, що саме говорив Зеленський в ролику про тарифи, то там він заявляв про необхідність збільшити видобуток газу, нам потрібно інвестувати. Коли ми припинимо імпортувати газ і станемо експортером, тоді ціна на газ в нашій країні впаде на 20-30%, а може, і більше", - сказав він і підкреслив, що у Зеленського "не обіцяли зниження тарифів, щоб уникнути популізму".
Герус також додав, що Зеленський жартував про тарифи, що вони високі, про скандальний "Роттердам+", що це не справедливо, що це корупційна формула, але "прямих обіцянок він не давав".
"Звичайно, люди десь в напівнатяках хочуть бачити те, що вони хочуть бачити", - резюмував експерт по тарифах.
Герус заявив, що Зеленський не обіцяв зниження тарифів в Україні
Ця заява Андрія Геруса, м'яко кажучи, здивувала багатьох користувачів соціальних мереж.
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Нагадаємо, що КСУ розглядає указ Зеленського про розпуск Верховної Ради.
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