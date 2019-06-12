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Зеленський не обіцяв зниження тарифів: у президента зробили дивну заяву

STYLERЖиття    12.06.2019 - 17:03
Зеленський не обіцяв зниження тарифів: у президента зробили дивну заяву
Андрій Герус із команди Зеленського (скриншот з відео)

Андрій Герус заявив, що Зеленський не обіцяв знижувати тарифи перед виборами, чим розлютив мережу

Володимир Зеленський перед виборами президента не обіцяв зниження тарифів для населення. Про це в інтерв'ю Bihus.info сказав представник гаранта в парламенті Андрій Герус.

За словами чиновника, Володимир Зеленський "ніде не обіцяв" зниження тарифів напряму. При цьому, зауважив Герус, гарант розуміє, що "це є проблемою".

Зеленський не обіцяв зниження тарифів: у президента зробили дивну заяву

Скриншот

"Якщо подивитися, що саме говорив Зеленський в ролику про тарифи, то там він заявляв про необхідність збільшити видобуток газу, нам потрібно інвестувати. Коли ми припинимо імпортувати газ і станемо експортером, тоді ціна на газ в нашій країні впаде на 20-30%, а може, і більше", - сказав він і підкреслив, що у Зеленського "не обіцяли зниження тарифів, щоб уникнути популізму".

Герус також додав, що Зеленський жартував про тарифи, що вони високі, про скандальний "Роттердам+", що це не справедливо, що це корупційна формула, але "прямих обіцянок він не давав".

"Звичайно, люди десь в напівнатяках хочуть бачити те, що вони хочуть бачити", - резюмував експерт по тарифах.

Герус заявив, що Зеленський не обіцяв зниження тарифів в Україні 

Ця заява Андрія Геруса, м'яко кажучи, здивувала багатьох користувачів соціальних мереж.

  • Ні обіцянок, ні пробачень...
  • Снова "Я вам ничего не должен!" 
  • "Він ніколи нікому ніщо не обіцяв", "вона працює" і т. д. А ви очікуйте

Зеленський не обіцяв зниження тарифів: у президента зробили дивну заяву

Скриншот

  • Вы еще не знаете ЗЕ-ского! ЗЕ-ский вас всех продаст, купит, и снова продаст, но уже дороже!.. Тем более, что он вам не обещал ничего - это вы все сами придумали.
  • Герус - обычный прихвостень олигархата.
  • Чому ж Герус сором'язливо мовчав і посміхався під час віборчоi кампанii? Хай би тоді розповів, що це популізм обіцяти швидке зниження тарифів. 

Зеленський не обіцяв зниження тарифів: у президента зробили дивну заяву

Скриншот

Нагадаємо, що КСУ розглядає указ Зеленського про розпуск Верховної Ради.

Раніше ми писали про те, що у списки партії "Слуга народу" на вибори у парламент внесли нікому не відому 25-літню дочку бізнесмена Ірину Панченко.

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