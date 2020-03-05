Зеленский в Новых Санжарах подарил эвакуированному часы: сколько стоит такой презент

Владимир Зеленский в Новых Санжарах встретился с эвакуированными из китайского Уханя украинцами, которые после окончания двухнедельного срока карантина 5 марта уже вышли из санатория. Президент также выступил с речью перед местными жителями, заверив в скором окончании истории с коронавирусом в Украине.

Глава государства сделал презент одному из эвакуированных граждан - мужчина отметил свой день рождения в обсервации. Евгений получил из рук главы государства часы.

В это время присутствующие окружили именинника и шутили, что он стал просто звездой сегодняшнего дня.

"Блин, ничего себе!" - признался Холодок.

Видео: Зеленский подарил эвакуированному в Новых Санжарах часы

Мужчина остался очень доволен и с радостью показывал всем вокруг свои новые подарочные часы украинской марки Kleynod.

Зеленский в Новых Санжарах подарил эвакуированному часы украинского бренда (Фото: скриншот)

Модель ref k 109-611 украшает на циферблате большой герб Украины.

Цена таких часов на сайте производителя составляет 4230 гривен, а в интернете подобный аксессуар можно приобрести по более низкой цене - от 3570 гривен.

Стала известна цена часов, которые Зеленский подарил эвакуированному в Новых Санжарах (Фото: скриншот)

Ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский предложил вариант решения проблемы для украинки Анастасии Зинченко, которая вынуждена была остаться в Ухани из-за своей собаки.