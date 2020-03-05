Зеленський у Нових Санжарах подарував евакуйованому годинник: скільки коштує такий презент

Володимир Зеленський у Нових Санжарах зустрівся з евакуйованими з китайського Уханя українцями, які після закінчення двотижневого терміну карантину 5 березня вже вийшли з санаторію. Президент також виступив із промовою перед місцевими жителями, запевнивши у швидкому закінченні історії з коронавірусом в Україні.

Глава держави зробив презент одному з евакуйованих громадян - чоловік відзначив свій день народження в обсервації. Євген отримав з рук глави держави годинник.

В цей час присутні оточили іменинника і жартували, що він став просто зіркою сьогоднішнього дня.

"Блін, нічого собі!" - зізнався Холодок.

Відео: Зеленський подарував евакуйованому в Нових Санжарах годинник

Чоловік залишився дуже задоволений і з радістю показував усім навколо свій новий подарунковий годинник української марки Kleynod.

Зеленський у Нових Санжарах подарував евакуйованому годинник українського бренду (Фото: скріншот)

Модель ref k 109-611 прикрашає на циферблаті великий герб України.

Ціна таких годинників на сайті виробника становить 4230 гривень, а в інтернеті подібний аксесуар можна придбати за більш низькою ціною - від 3570 гривень.

Стала відома ціна годинника, який Зеленський подарував евакуйованому в Нових Санжарах (Фото: скріншот)

Раніше ми писали про те, що Володимир Зеленський запропонував варіант вирішення проблеми для українки Анастасії Зінченко, яка була змушена залишитися в Ухані через свого собаку.