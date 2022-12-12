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Зеленський на Netflix розповів про плани після перемоги

Володимир Зеленський розповів, що робитиме після перемоги (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Володимир Зеленський навіть не замислюється над тим, чи буде він президентом України після перемоги у війні з російськими окупантами.

Про це глава держави сказав у розмові з одним із найвідоміших телеведучих у світі, володарем безлічі нагород Девідом Леттерманом для його шоу "Мій наступний гість не потребує представлення", що вийшло на Netflix 12 грудня.

Під час інтерв'ю журналіст поцікавився у Володимира Олександровича, яким той бачить своє "повоєнне" життя.

На що Зеленський сказав, що він обов'язково застане перемогу у Великій війні за незалежність на посту гаранта Конституції.

"До нашої перемоги я точно буду президентом. А там… Навіть не думаю. Не готовий", - сказав він.

Далі глава держави все ж розповів Леттерману про своє бажання. Зробив це президент з притаманним йому гумором.

"Дуже хочеться просто на море (коли вже ми перемогли) і випити пива. Дуже хочу!" - сказав Зеленський.

Зауважимо, що шоу "Мій наступний гість не потребує представлення" з Девідом Леттерманом знімалося у столиці України в жовтні. До Києва американський гуморист та телеведучий вечірніх шоу прибув потягом.

Окрім розмови з Зеленським Леттерман прогулявся осіннім містом, відвідав гумористичний клуб та поспілкувався з українцями, побажавши нам усім перемоги у війні з Росією.

Додамо також, що візит під час війни - популярний серед іноземних знаменитостей спосіб публічно заявити про свою підтримку.

З початку повномасштабного вторгнення до України вже приїздили Анджеліна Джолі, Бен Стіллер, Річард Бренсон, учасники культового гурту U2 та інші.

Також це інструмент у боротьбі за увагу світу й за донати: зірок заохочують долучатись до роботи державної фандрейзингової платформи UNITED24.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський в інтерв'ю на Netflix розповів про відносини з родиною та свою щоденну роботу задля перемоги.

Також глава держави заявляв, що Путін не піде на ядерний удар.

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Володимир ЗеленськийNetflixДевід Леттерман