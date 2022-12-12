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Зеленский на Netflix рассказал о планах после победы

Владимир Зеленский рассказал, что будет делать после победы (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Владимир Зеленский даже не задумывается над тем, будет ли он президентом Украины после победы в войне с российскими оккупантами.

Об этом глава государства сказал в разговоре с одним из самых известных телеведущих в мире, обладателем множества наград Дэвидом Леттерманом для его шоу "Мой следующий гость не нуждается в представлении", вышедшем на Netflix 12 декабря.

Во время интервью журналист поинтересовался у Владимира Александровича, каким видит свою "повоенную" жизнь.

Зеленский сказал, что он обязательно застанет победу в Великой войне за независимость на посту гаранта Конституции.

"К нашей победе я точно буду президентом. А там… Даже не думаю. Не готов", - сказал он.

Дальше глава государства все же рассказал Леттерману о своем желании. Сделал это президент с присущим ему юмором.

"Очень хочется прямо на море (когда уже мы победили) и выпить пива. Очень хочу!" - сказал Зеленский.

Отметим, что шоу "Мой следующий гость не нуждается в представлении" с Дэвидом Леттерманом снималось в столице Украины в октябре. В Киев американский юморист и телеведущий вечерних шоу прибыл на поезде.

Кроме разговора с Зеленским, Леттерман прогулялся по осеннему городу, посетил юмористический клуб и пообщался с украинцами, пожелав нам всем победы в войне с Россией.

Добавим также, что визит во время войны - популярный среди иностранных знаменитостей способ публично заявить о своей поддержке.

С начала полномасштабного вторжения в Украину уже приезжали Анджелина Джоли, Бен Стиллер, Ричард Бренсон, участники культовой группы U2 и другие.

Это инструмент в борьбе за внимание мира и за донаты: звезд поощряют приобщаться к работе государственной фандрейзинговой платформы UNITED24.

Ранее мы сообщали, что Зеленский в интервью Netflix рассказал об отношениях с семьей и своей ежедневной работе ради победы .

Также глава государства заявлял, что Путин не пойдет на ядерный удар .

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Владимир ЗеленскийNetflixДевід Леттерман