Зеленский наградил девочку за спасение детей от наводнения: у маленькой героини теперь новая мечта

История о храброй 12-летней девочке, которая спасла четырех детей во время наводнения в Закарпатской области, восхитила многих украинцев. Отважная школьница за свой героический поступок около двух недель назад теперь получила награду от главы государства Владимира Зеленского.
Об этом 22 июля передали на сайте Офиса президента Украины.
Ученице 7 класса Татьяне Тулайдан из села Стебний вручили медаль "За спасенную жизнь".
Сообщается, что Зеленский подписал соответствующий указ № 299/2021 еще вчера.
Ребенок отличился, когда вода стала затапливать их дом после того, как 10 июля река Черная Тиса вышла из берегов и стала сносить все на своем пути. Таня тогда была в доме вместе с 7-летним братиком, а родители в тот момент работали в поле.
Девочка не растерялась в опасности, отключила электричество в доме, к которому подбиралась вода, взяла брата и побежала к тете. Там находились еще трое маленьких детей, и Таня отвела всех малышей на чердак, обезопасив от высокого уровня воды, который к тому времени уже достигал одного метра.
12-летняя героиня Татьяна Тулайдан (фото: facebook.com/poloskovofficial)
"Искренне поздравляю нашу спасительницу с этой наградой. Наша гордость! Закарпатье тобой гордится!", - поздравил отважную школьницу глава Закарпатской ОГА Анатолий Полосков в своем Facebook.
Также чиновник поблагодарил ребенка за смелость и отвагу, а родителям девочки - за такое воспитание.
"Спасибо тебе за взрослый героизм, а твоим родителям - за то, что воспитали тебя такой смелой и с большой любовью к жизни других людей", - говорится в публикации.
Добавим также, что как признавалась сама Таня, раньше она мечтала быть учителем, когда вырастет. Теперь же девочка планирует стать спасательницей.
Видео: сотрудники ГСЧС в Закарпатской области поблагодарили 12-летнюю девочку и привезли гостинцы
Ранее сообщалось, что от маленькой героини-украинки, вынесшей братьев и сестру из огня, отказались родители.