Зеленський нагородив дівчинку за порятунок дітей від повені: у маленької героїні тепер нова мрія

Учениці 7 класу Тетяні Тулайдан з села Стебний вручили медаль "За врятоване життя".

Повідомляється, що Зеленський підписав відповідний указ № 299/2021 ще вчора.

Дитина відзначилася, коли вода стала затоплювати їх будинок після того, як 10 липня річка Чорна Тиса вийшла з берегів і стала зносити все на своєму шляху. Таня тоді була в хаті разом з 7-річним братиком, а батьки в той момент працювали в полі.

Дівчинка не розгубилася в небезпеці, відключила електрику в будинку, до якого підбиралася вода, взяла брата і побігла до тітки. Там знаходилися ще троє маленьких дітей, і Таня відвела всіх малюків на горище, убезпечивши від високого рівня води, який на той час вже досягав одного метра.

12-річна героїня Тетяна Тулайдан (фото: facebook.com/poloskovofficial)

"Щиро вітаю нашу рятівницю з цією нагородою. Наша гордість! Закарпаття тобою пишається!", - привітав відважну школярку голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков у своєму Facebook.

Також чиновник подякував дитині за сміливість і відвагу, а батькам дівчинки - за таке виховання.

"Дякую тобі за дорослий героїзм, а твоїм батькам - за те, що виховали тебе такою сміливою і з великою любов'ю до життя інших людей", - йдеться в публікації.

Додамо також, що як зізнавалася сама Таня, раніше вона мріяла бути вчителем, коли виросте. Тепер же дівчинка планує стати рятувальницею.

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