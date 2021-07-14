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"В этих глазах нет страха": на Закарпатье девочка спасла четверых детей от наводнения

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Закарпаття, Среда 14 июля 2021 10:48
"В этих глазах нет страха": на Закарпатье девочка спасла четверых детей от наводнения Коллаж РБК-Украина: На Закарпатье 12-летняя девочка спасла четверых детей от наводнения
Автор: Светлана Мащенко

В Раховском районе Закарпатской области из-за мощных ливней 10 июля произошло наводнение. Река Черная Тиса вышла из берегов и сносила все на своем пути. Не обошлось и без героев - одной из таких стала 12-летняя Татьяна Тулайдан из села Стебний.

О поступке ребенка написал Анатолий Полосков, председатель Закарпатской ОГА в Facebook.

По словам чиновника, когда началось наводнение, Татьяна с маленьким братиком была одна дома, родители работали в поле.

"Гляньте в эти глаза - в них нет страха. Это глаза настоящего героя - Татьяны из Стебного, что на Раховщине", - пишет глава ОГА.

Юная девочка, не испугалась грозы и страшной стихии и не растерялась. Когда вода начала прибывать к дому, она выключила дома все электричество, взяла семилетнего братика Юрчика за руку и побежала к дому своей тети. Там было еще четверо испуганных детей, а воды в доме - по колено.

&quot;В этих глазах нет страха&quot;: на Закарпатье девочка спасла четверых детей от наводнения

Фото: Маленькая героиня Татьяна Тулайдан (facebook.com/poloskovofficial)

"Двенадцатилетняя девочка забрала детей, успокоила их и провела на второй этаж своего дома, где они были в безопасности и ждали взрослых", - рассказывает Полосков.

Чиновник уже обратился в ГСЧС Украины с просьбой номинировать Татьяну Тулайдан на соискание премии "Герой-спасатель года".

Стихия наделала много беды на Закарпатье

Ниже на фото - последствия стихийного бедствия в Стебном Ясинянской территориальной общины Закарпатской области.

&quot;В этих глазах нет страха&quot;: на Закарпатье девочка спасла четверых детей от наводнения&quot;В этих глазах нет страха&quot;: на Закарпатье девочка спасла четверых детей от наводнения&quot;В этих глазах нет страха&quot;: на Закарпатье девочка спасла четверых детей от наводнения

Скрин видео: facebook.com/shynkariuk

Видео: наводнение на Закарпатье в Раховском районе

Напомним, что из-за наводнения в отдельных населенных пунктах Раховского района затопило 157 домохозяйств, из них 98 домов. Также стихия повредила 10 автотранспортных средств и разрушила ряд объектов инфраструктуры.

В некоторых случаях река Черная Тиса разлилась и доходила людям до окон. Нынешнее наводнение назвали на 80% сильнее, чем прошлогоднее.

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Закарпатье наводнение
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