Зеленский наградил девочку за спасение детей от наводнения: у маленькой героини теперь новая мечта

История о храброй 12-летней девочке, которая спасла четырех детей во время наводнения в Закарпатской области, восхитила многих украинцев. Отважная школьница за свой героический поступок около двух недель назад теперь получила награду от главы государства Владимира Зеленского.

Ученице 7 класса Татьяне Тулайдан из села Стебний вручили медаль "За спасенную жизнь".

Сообщается, что Зеленский подписал соответствующий указ № 299/2021 еще вчера.

Ребенок отличился, когда вода стала затапливать их дом после того, как 10 июля река Черная Тиса вышла из берегов и стала сносить все на своем пути. Таня тогда была в доме вместе с 7-летним братиком, а родители в тот момент работали в поле.

Девочка не растерялась в опасности, отключила электричество в доме, к которому подбиралась вода, взяла брата и побежала к тете. Там находились еще трое маленьких детей, и Таня отвела всех малышей на чердак, обезопасив от высокого уровня воды, который к тому времени уже достигал одного метра.

12-летняя героиня Татьяна Тулайдан (фото: facebook.com/poloskovofficial)

"Искренне поздравляю нашу спасительницу с этой наградой. Наша гордость! Закарпатье тобой гордится!", - поздравил отважную школьницу глава Закарпатской ОГА Анатолий Полосков в своем Facebook.

Также чиновник поблагодарил ребенка за смелость и отвагу, а родителям девочки - за такое воспитание.

"Спасибо тебе за взрослый героизм, а твоим родителям - за то, что воспитали тебя такой смелой и с большой любовью к жизни других людей", - говорится в публикации.

Добавим также, что как признавалась сама Таня, раньше она мечтала быть учителем, когда вырастет. Теперь же девочка планирует стать спасательницей.

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