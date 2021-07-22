Зеленський нагородив дівчинку за порятунок дітей від повені: у маленької героїні тепер нова мрія

Історія про хоробру 12-річну дівчинку, яка врятувала чотирьох дітей під час повені у Закарпатській області, захопила багатьох українців. Відважна школярка за свій героїчний вчинок близько двох тижнів тому тепер отримала нагороду від глави держави Володимира Зеленського.

Про це 22 липня передали на сайті Офісу президента України.

Учениці 7 класу Тетяні Тулайдан з села Стебний вручили медаль "За врятоване життя".

Повідомляється, що Зеленський підписав відповідний указ № 299/2021 ще вчора.

Дитина відзначилася, коли вода стала затоплювати їх будинок після того, як 10 липня річка Чорна Тиса вийшла з берегів і стала зносити все на своєму шляху. Таня тоді була в хаті разом з 7-річним братиком, а батьки в той момент працювали в полі.

Дівчинка не розгубилася в небезпеці, відключила електрику в будинку, до якого підбиралася вода, взяла брата і побігла до тітки. Там знаходилися ще троє маленьких дітей, і Таня відвела всіх малюків на горище, убезпечивши від високого рівня води, який на той час вже досягав одного метра.

12-річна героїня Тетяна Тулайдан (фото: facebook.com/poloskovofficial)

"Щиро вітаю нашу рятівницю з цією нагородою. Наша гордість! Закарпаття тобою пишається!", - привітав відважну школярку голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков у своєму Facebook.

Також чиновник подякував дитині за сміливість і відвагу, а батькам дівчинки - за таке виховання.

"Дякую тобі за дорослий героїзм, а твоїм батькам - за те, що виховали тебе такою сміливою і з великою любов'ю до життя інших людей", - йдеться в публікації.

Додамо також, що як зізнавалася сама Таня, раніше вона мріяла бути вчителем, коли виросте. Тепер же дівчинка планує стати рятувальницею.

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