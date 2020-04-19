Зеленский набрал вес: как изменилась внешность президента (фото)

Владимир Зеленский (Фото: РБК-Украина)

Какие перемены произошли во внешнем виде Зеленского за время президентства

Владимир Зеленский за без месяца год своего президентства изменился внешне. В сети обратили внимание на заметно округлившееся лицо главы государства в его Пасхальном поздравительном видеообращении к украинцам.

Так, гарант напомнил о серьезных вызовах перед гражданами из-за пандемии коронавируса и призвал соблюдать правила карантина, в условиях которого приходится встречать великий христианский праздник. В поздравлении Зеленский старался приободрить украинцев и советовал в сегодняшней ситуации "найти позитив".

Владимир Зеленский в апреле 2020 года (Фото: кадр из видео Пасхального поздравления)

Владимир Зеленский в апреле 2019 года (Фото: РБК-Украина)

Недавно про перемены во внешности 42-летнего президента прямо сказал известный ведущий, волонтер и шоумен Сергей Притула, который лично знает Зеленского уже почти 20 лет.

В своем интервью "Украинской правде" артист высказал мнение, что это был год довольно тяжелых испытаний как для самого президента, так и для всей страны под его руководством, но при этом отметил "одну положительную вещь - Зеленский поправился".

Притула добавил, что видит в этом скорее позитив, так как топ-чиновники с накаченными бицепсами вызывают у него лишь подозрение: мол, тратят время не на государственные дела, а на спорт.

"Поэтому тот факт, что Зеленский поправился, меня не может не радовать, так значит на спортзал он уже времени слишком много не имеет", - пришел к выводу шоумен.

Открытые источники утверждают, что вес гаранта составляет 63 кг - но информация эта явно устарела. Рост у Владимира Александровича 170 см.

Нужно сказать, что раньше Зеленский до президентства часто постил в сети фото и видео из спортзала, демонстрировал отличную физическую форму и хвастался "кубиками" пресса. Некоторые даже называли его фитнесс-влогером. После инаугурации государственные дела стали на первое место и потребовали практически все внимание и время, вытеснив многое другое.

Владимир Зеленский в 2020 году (Фото: president.gov.ua)

Владимир Зеленский в спортзале в 2019 году (Фото: instagram.com/zelenskiy_official)

Владимир Зеленский на съемках фильма "Я, ти, він, вона" в 2018 году (Фото: lux.fm)

Впрочем, президент все равно находит возможность или потягать железо (как со 330-килограммовым снарядом на стадионе в Днепре на турнире стронгменов в сентябре), или поразмышлять о важных стратегических вопросах на беговой дорожке (как о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в декабре).

Также полтора месяца назад Зеленского заметили с ракеткой для бадминтона в руках в модном киевском фитнес-клубе с 5-кратным Чемпионом Украины и Европы, мастером спорта Вадимом Петровым.

Согласно исследованиям британских медиков, бадминтон входит в топ-5 видов физической активности, полезных для здоровья, но первое его преимущество – это борьба с избыточным весом. При занятиях бадминтоном можно существенно похудеть, при этом не садясь на диету.

Владимир Зеленский занялся бадминтоном в 2020 (Фото: instagram.com/vadimpetrov.fitness)

Кстати, как признавался ранее сам Зеленский в одном из интервью, он "всеядное животное" и в еде непривередлив. Президент очень любит мясо - особенно стейк в тандыре - овощные салаты и красное вино. От фастфуда гарант стал отказываться, но как исключения из правил может себе позволить полакомится шаурмой на заправке.

Владимир Зеленский в 2019 году (Фото: facebook.com/zelenskiy95)

Владимир Зеленский с топ-чиновниками в 2019 году (Фото: facebook.com/zelenskiy95)

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