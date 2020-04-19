Зеленський набрав вагу: як змінилася зовнішність президента (фото)

Володимир Зеленський (Фото: РБК-Україна)

Які зміни відбулися в зовнішньому вигляді Зеленського за час президентства

Володимир Зеленський за без місяця рік свого президентства змінився зовні. У мережі звернули увагу на помітно округлене обличчя глави держави в його Великодньому вітальному відеозверненні до українців.

Так, гарант нагадав про серйозні виклики перед громадянами через пандемію коронавіруса і закликав дотримуватися правил карантину, в умовах якого доводиться зустрічати велике християнське свято. У привітанні Зеленський намагався підбадьорити українців та радив у сьогоднішній ситуації "знайти позитив".

Володимир Зеленський у квітні 2020 року (Фото: кадр з відео Великоднього привітання)

Володимир Зеленський у квітні 2019 року (Фото: РБК-Україна)

Нещодавно про зміни в зовнішності 42-річного президента прямо сказав відомий ведучий, волонтер і шоумен Сергій Притула, який особисто знає Зеленського вже майже 20 років.

У своєму інтерв'ю "Українській правді" артист висловив думку, що це був рік досить важких випробувань як для самого президента, так і для всієї країни під його керівництвом, але при цьому зазначив "одну позитивну річ - Зеленський погладшав".

Притула додав, що бачить в цьому скоріше позитив, адже топ-чиновники з накачаними біцепсами викликають у нього лише підозру: мовляв, витрачають час не на державні справи, а на спорт.

"Тому той факт, що Зеленський погладшав, мене не може не радувати, так значить на спортзал він вже часу занадто багато не має", - дійшов висновку шоумен.

Відкриті джерела стверджують, що вага гаранта становить 63 кг - але інформація ця явно застаріла. Зріст у Володимира Олександровича 170 см.

Треба сказати, що раніше Зеленський до президентства часто викладав в мережі фото і відео зі спортзалу, демонстрував відмінну фізичну форму і хвалився "кубиками" преса. Деякі навіть називали його фітнес-влогером. Після інавгурації державні справи стали на перше місце і вимагають практично всю увагу і час, витіснивши багато іншого.

Володимир Зеленський у 2020 році (Фото: president.gov.ua)

Володимир Зеленський у спортзалі у 2019 році (Фото: instagram.com/zelenskiy_official)

Володимир Зеленський на зйомках фільму "Я, ти, він, вона" в 2018 році (Фото: lux.fm)

Втім, президент все одно знаходить можливість або потягати залізо (як із 330-кілограмовим снарядом на стадіоні у Дніпрі на турнір стронгменів у вересні), або поміркувати про важливі стратегічні питання на біговій доріжці (як про зустрічі із президентом РФ Володимиром Путіним у грудні).

Також півтора місяці тому Зеленського помітили з ракеткою для бадмінтону в руках у модному київському фітнес-клубі з 5-кратним Чемпіоном України та Європи, майстром спорту Вадимом Петровим.

Згідно з дослідженнями британських медиків, бадмінтон входить у топ-5 видів фізичної активності, корисних для здоров'я, але найперша його перевага – це боротьба з надмірною вагою. При заняттях бадмінтоном можна істотно схуднути, при цьому не сідаючи на дієту.

Володимир Зеленський зайнявся бадмінтоном в 2020 (Фото: instagram.com/vadimpetrov.fitness)

До речі, як раніше зізнавався сам Зеленський в одному з інтерв'ю, він "всеїдна тварина" і в їжі невибагливий. Президент дуже любить м'ясо - особливо стейк в тандирі - овочеві салати і червоне вино. Від фастфуду гарант почав відмовлятися, проте як виключення з правил може дозволити собі поласувати шаурмою на заправці.

Володимир Зеленський у 2019 році (Фото: facebook.com/zelenskiy95)

Володимир Зеленський з топ-чиновниками в 2019 році (Фото: facebook.com/zelenskiy95)

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